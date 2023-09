Ohne Auto im Wendland: Eine Woche Selbstversuch ist geschafft Stand: 27.09.2023 14:23 Uhr Wer im Wendland wohnt, hat oft weite Wege und deswegen meist ein Auto. Darauf verzichtet Familie Gröger-Frahm mit ihren zwei Kindern zurzeit. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg unterstützt den Selbstversuch.

von Barbara Kreuzer

Die erste der beiden Wochen ohne Auto ist geschafft. Jeden Morgen ist Christian Frahm mit dem E-Bike zur Arbeit gefahren und dafür schon um 4.30 Uhr aufgestanden. Nach Feierabend wieder zurück: 25 Kilometer pro Strecke. Anderthalb Stunden hat er dafür täglich investiert. "Ich bin nicht geschaffter, als sonst auch", lacht der 35-Jährige am Freitagmittag. Gerade haben er und seine Frau Rebecca die Kinder aus dem Kindergarten abgeholt. Noch einmal acht Kilometer Weg mit dem Fahrrad pro Tag.

Mit dem Kindersitz in den Bus

Wenn Rebecca Gröger-Frahm nicht im Homeoffice arbeitet, fährt sie während des Versuchs mit dem Leihwagen nach Wolfsburg. Zweimal musste sie in der letzten Woche ins Büro. "Mit Kindern ist der Versuch eine echte Herausforderung", sagt sie. Alles müsse besser geplant und bedacht werden: Will die Familie mit dem Bus das Leihauto abholen, müssen zum Beispiel auch die Kindersitze mit in den Bus. "Es war eng getaktet, aber es war okay", sagt Christian Frahm, "Ich musste meinen Schweinehund überwinden, aber es war machbar."

Besuch von drei Leuten aus einem Ort - mit zwei Autos

Außerdem mache er sich inzwischen ganz andere Gedanken über Mobilität: Am Mittwoch hatte die Familie Besuch: "Und da kamen drei Leute aus einem Ort mit zwei Autos. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, aber die hätten ja jetzt auch mit einem Auto fahren können", sagt der Familienvater. Gerade hat er sich ein Elektroauto angesehen, ist vom Preis aber noch abgeschreckt. Rebecca Gröger-Frahm könnte sich vorstellen, die vier Kilometer zum Kindergarten auch zukünftig mit dem Rad zu fahren. Nur müsste es dann auch ein E-Bike sein.

Wir begleiten die Familie bei ihrem Selbstversuch weiter: Wie ihr Alltag ohne Auto läuft und wie nach zwei Wochen ihre Bilanz ausfällt, erfahren sie im NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und online bei NDR.de/Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 18.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Fahrrad