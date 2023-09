Immer mehr Autos - was ist mit der Verkehrswende? Stand: 05.09.2023 14:59 Uhr Die Diskussionen um eine Verkehrswende nehmen weiter Fahrt auf - parallel aber auch die Zulassungen von Autos in Niedersachsen. Die Menge der Autos pro Einwohner ist gestiegen.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl der zugelassenen Pkw in Niedersachsen pro 1.000 Einwohner bei 612, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In den vergangenen zehn Jahren ist diese Zahl den Angaben zufolge um beinahe zwölf Prozent angestiegen. Die steigenden Autozahlen in Niedersachsen spiegeln den gesamtdeutschen Schnitt wider. Zu Jahresbeginn verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt 48,8 Millionen Pkw in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurde mit 583 zugelassenen Autos pro 1.000 Einwohner ein neuer Rekord erreicht.

VIDEO: Wie gelingt die Verkehrswende? (12.07.2023) (44 Min)

Immer mehr Haushalte mit mehreren Autos

Laut Berechnungen besaßen mehr als drei Viertel der deutschen Haushalte mindestens ein Auto. Immer mehr Haushalte besitzen zudem mehr als einen Pkw. Einzig Berlin verzeichnete den Angaben zufolge etwas weniger zugelassene Kraftwagen als noch vor einem Jahrzehnt. Zugleich nehmen laut Kraftfahrt-Bundesamt auch die Neuzulassungen von Elektroautos zu.

