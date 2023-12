Stand: 08.12.2023 08:36 Uhr Schweigeminute in Uelzen: Stadt gedenkt Terror-Opfer

In Uelzen gedenken die Menschen am Samstag des 23-Jährigen, der am Wochenende bei einem Anschlag in Paris erstochen worden war. Am Rathaus der Stadt ist eine Schweigeminute für den Krankenpfleger geplant, teilte die Stadtverwaltung mit. In der Veranstaltung ab 18 Uhr soll es außerdem in Reden um die deutsch-französische Freundschaft gehen. Der Mann aus Uelzen war im Urlaub in der französischen Hauptstadt, als er Opfer eines islamistischen Anschlags wurde.

Weitere Informationen Opfer von Messerattacke in Paris kommt aus Uelzen Das hat das Innenministerium bestätigt. Der 23-Jährige hatte in der französischen Hauptstadt Urlaub gemacht. (06.12.2023) mehr

