Opfer von Messerattacke in Paris kommt aus Uelzen Stand: 06.12.2023 11:46 Uhr Bei dem am Wochenende bei einem Anschlag in Paris getöteten deutschen Touristen handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Uelzen. Das hat das niedersächsische Innenministerium dem NDR bestätigt.

"Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei den Angehörigen des Opfers dieser feigen Gewalttat", teilte am Dienstag ein Sprecher des Innenministeriums mit. Zunächst hatte die in Uelzen erscheinende "Allgemeine Zeitung" berichtet. Demnach lebte der 23-Jährige, der auf den Philippinen aufgewachsen ist, seit Januar in der Stadt. Wie eine Sprecherin der St. Petri Gemeinde dem NDR Niedersachsen bestätigte, arbeitete der Mann als angehende Pflegekraft in Uelzen in einem Alten- und Pflegeheim. Dort gab es am Montag einen Trauergottesdienst. Ein Pastor sei vor Ort, um die Mitarbeitenden seelisch zu betreuen.

23-Jähriger aus Uelzen stirbt bei Attentat in Paris

Ein Sprecher der Einrichtung sagte der "Allgemeinen Zeitung", in dem Heim seien alle zutiefst erschüttert. Der 23-Jährige habe sich gut eingelebt und sei sehr beliebt gewesen. Er habe vorgehabt, eine Prüfung zur Pflegefachkraft abzulegen. Der junge Mann war während eines Urlaubes in Paris nahe des Eiffelturms von einem mutmaßlich islamistischen Täter erstochen worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 05.12.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus