Obwohl es kalt ist: Waldbrandgefahr schon jetzt hoch Stand: 18.03.2025 16:25 Uhr Obwohl die Temperaturen in Niedersachsen in den vergangenen Tagen niedrig waren, ist die Waldbrandgefahr hoch. Am Mittwoch wird in einigen Region die zweithöchste Warnstufe erreicht.

Schon Anfang März meldete der Deutsche Wetterdienst in Niedersachsen Stufe 3 des Gefahrenindexes, heißt: mittlere Waldbrandgefahr. Am Mittwoch soll in Bergen und in Faßberg (beide Landkreis Celle) die Stufe vier von fünf erreicht werden - hohe Waldbrandgefahr. "Etwas früher als üblich", sagt Knut Sierk von den niedersächsischen Landesforsten dazu. Auch die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist in diesem Jahr schon seit Anfang März besetzt.

Videos 1 Min Was machen Waldbrände mit dem Harz? Forschende wollen wissen, wie schnell die Bäume nachwachsen und was der freigesetzte Kohlenstoff mit der Natur macht. 1 Min

Geringe Luftfeuchtigkeit und leichte Winde erhöhen Brandgefahr

Wie hoch die Waldbrandgefahr ist, hängt von mehreren Faktoren ab. "Die Temperatur spielt nur eine Rolle. Weitere Faktoren sind die Niederschläge, die relative Luftfeuchte und der Wind", erklärt Knut Sierk. Zum Wochenende sollen die Temperaturen steigen und leichte Winde wehen, die Luftfeuchtigkeit soll hingegen sinken. Diese Parameter würden die Brandgefahr erhöhen.

Im Frühjahr gefährlich: Alte Pflanzenreste

Im Frühjahr, bevor die neuen Pflanzen also austreiben, liegen außerdem noch abgestorbene Pflanzenreste aus dem Vorjahr auf dem Boden. "Dieses tote Pflanzenmaterial trocknet sehr schnell aus und stellt eine erhebliche Brandlast dar", so Sierk. Da brauche es nur einen Funken, um einen Brand zu entfachen. Die Lüneburger Waldbrandzentrale rät dazu, in den kommenden Tagen vorsichtig im Wald zu sein: keine glimmenden Zigaretten wegwerfen, nur an offiziellen Grillplätzen grillen, das Auto nicht auf trockenen Grasflächen parken.

Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahr Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur!

Werfen Sie keine Zigarettenreste aus dem Auto! Benutzen Sie Ihren Aschenbecher im Auto!

Nutzen Sie für Lagerfeuer und Grillabende nur ausgewiesene Grill- und Lagerfeuerplätze, auf denen Sie einen ausreichenden Brandschutz sichern können. Halten Sie dabei einen Mindestabstand zum Wald von 50 Metern ein!

Parken Sie nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen! Ermöglichen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Lösch- und Rettungskräften eine rasche und ungehinderte Zufahrt zum Brandherd, indem Sie die Waldwege freihalten!

Melden Sie alle Brände unverzüglich der Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110)! (Quelle: wald-mv.de) (Quelle: wald-mv.de)

