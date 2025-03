Trockenes Moor gerät in Brand: 1.000 Quadratmeter Fläche zerstört Stand: 21.03.2025 12:58 Uhr Nach einem Moorbrand in Posthausen (Landkreis Verden) hat die Feuerwehr am Donnerstagabend ihren Einsatz beendet. Zuvor hatten Helfer letzte Glutnester gelöscht. Bei dem Brand wurden 1.000 Quadratmeter Fläche zerstört.

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Posthausen sind am Donnerstagabend wieder abgerückt, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Zuvor hatten verbliebene Helfer die letzten Glutnester abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Wiese in einem ausgetrockneten Moorgebiet in Posthausen war am Donnerstagmittag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Wegen der anhaltenden Trockenheit konnte sich das Feuer schnell ausbreiten, teilte der Feuerwehr-Sprecher mit.

Demnach gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, da lange Schlauchleitungen verlegt werden mussten, um ausreichend Wasser zur Brandstelle zu transportieren. Nach rund zwei Stunden gelang es den Einsatzkräften gegen Mittag, den Hauptbrand zu löschen. Laut Feuerwehr war es der zweite Brand in dieser Woche in der Region. Bereits am Montag war in der benachbarten Gemeinde Hellwege eine bis zu 3.000 Quadratmeter große Fläche mit ausgetrocknetem Schilfgras in Flammen aufgegangen. Der Waldbrandgefahrenindex im Landkreis Verden liegt derzeit bei Stufe 3 (mittlere Gefahr). Die Feuerwehr ruft zur Vorsicht auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.03.2025 | 15:00 Uhr