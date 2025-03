Sonne, Wind und Regen: Wetter im Norden wird wechselhaft Stand: 23.03.2025 10:56 Uhr Das Wochenende geht in Norddeutschland mit einem Mix aus Sonne, Wolken und mancherorts einzelnen Schauern zu Ende. Damit wird ein wechselhafter Wochenbeginn eingeleitet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit Temperaturen zwischen 10 Grad im Norden und maximal 17 Grad in Göttingen. In großen Teilen von Niedersachsen und in Hamburg liegen die Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad. Es wird wechselnd bewölkt, der Wind frischt auf. Neben sonnigen Phasen sind in Schleswig-Holstein insbesondere im Nordseeumfeld ein paar Regentropfen möglich. Tief "Volker" habe über Westfrankreich "eine südliche Strömung etabliert, in der sehr milde und zunehmend feuchte Luft zu uns gelangt", teilte der DWD-Meteorologe Marco Manitta am Samstag mit. Sahara-Staub lasse den Himmel milchig erscheinen.

Wochenstart mit weiter sinkenden Temperaturen

AUDIO: Frühlingsanfang in der Natur immer früher (3 Min) Frühlingsanfang in der Natur immer früher (3 Min)

Am Montag erwartet der DWD neben freundlichen Phasen auch dichtere Wolken und gebietsweise Schauer. Vor allem an der See soll es aber oft länger oder durchweg trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 8 und 16 Grad.

Der Dienstag startet dann wohl mit einer Mischung aus freundlichen und wolkigen Phasen, später kommen von Norden Schauer auf. Die Temperaturen erreichen noch maximal 14 Grad. Am Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt, gebietsweise muss mit Regenschauern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen in Norddeutschland dann zwischen 8 und 12 Grad.

