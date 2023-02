Stand: 20.11.2019 11:27 Uhr Nitratbelastung: Umwelthilfe verklagt das Land

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat, wie zuvor angekündigt, die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verklagt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet ist die Klage am Mittwoch beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingegangen. Als Grund für die Klage nennt die DUH die schlechte Grundwasserqualität. Große Teile Niedersachsens seien überdüngt, der Grenzwert für Nitrat werde an vielen Stellen überschritten. Die Länder hätten über Jahre dabei versagt, Grund- und Oberflächengewässer zu schützen und die Landwirtschaft mit einer Agrarwende neu auszurichten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) unterstützt die Klage. Wegen einer drohenden Strafe der EU arbeiten Bund und Länder derzeit an schärferen Regeln. Niedersachsen hat am Montag eine neue Düngeverordnung beschlossen, gegen die Landwirte und deren Verbände Sturm laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.11.2019 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Landwirtschaft Wasserqualität