Nach Straftaten droht Abschiebung: Polizei spricht von Erfolg Stand: 30.01.2025 17:20 Uhr Ein 30-jähriger Mann ist der Polizei Lüneburg aufgefallen, weil er in kurzer Zeit Dutzende Straftaten begangen haben soll. Außerdem halte er sich illegal in Deutschland auf. Ihm droht die Abschiebung.

Der Mann aus dem westafrikanischen Guinea-Bissau habe in Lüneburg mehrmals seine Rechnungen in Restaurants und Cafés nicht bezahlt. Außerdem sei er wegen Bedrohungen, Hausfriedensbruchs und Beleidigungen aufgefallen, so die Polizei. Am Samstag soll er dann der Filialleiterin einer Lüneburger Bäckerei ins Gesicht geschlagen und zwei Polizisten verletzt haben. Als die Beamten daraufhin Kontakt zur Ausländerbehörde des für den Mann zuständigen Landkreises Harburg aufnahmen, fiel auf: Der 30-Jährige hält sich illegal in Deutschland auf.

Haftrichter soll über Abschiebehaft entscheiden

Die Polizei habe dann geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten sie hat, um weitere Straftaten zu verhindern. In Absprache mit dem Landkreis Harburg und dem Niedersächsischen Innenministerium sei dem 30-Jährigen am 22. Januar schließlich eine Ausweisungsverfügung zugestellt worden. Diese forderte ihn dazu auf, binnen einer Woche das Land zu verlassen. Doch der Mann habe die Aufforderung laut Polizei nicht befolgt. Die Beamten konnten ihn deswegen in Gewahrsam nehmen. Am Donnerstag oder Freitag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser kann ihn dann zur Abschiebehaft überstellen. Die Lüneburger Polizei spricht von einem schnellen, effektiven Vorgehen - und von einem Erfolg bei der Zusammenarbeit der Behörden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.01.2025 | 13:30 Uhr