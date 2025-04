Stand: 04.04.2025 09:10 Uhr Störung behoben: Metronom-Züge werden wieder angezeigt

Der technische Fehler bei der Darstellung von Metronom-Zugverbindungen in einigen Fahrplanauskünften ist behoben. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Wegen eines technischen Fehlers waren Metronom-Zugverbindungen nicht in digitalen Auskunftsportalen aufgetaucht. Betroffen waren zunächst Verbindungen zwischen dem 2. und dem 13. April. Unter anderem im VBN-FahrPlaner und im DB-Navigator wurden die Verbindungen demnach fehlerhaft oder gar nicht angezeigt.

