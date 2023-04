Stand: 04.04.2023 10:21 Uhr Nach Rausschmiss: Pflegeheim-Bewohner finden neues Zuhause

16 Seniorinnen und Senioren aus Selsingen (Landkreis Rotenburg) haben kurzfristig ein neues Zuhause gefunden. Erst vorige Woche hatten sie erfahren, dass ihr Pflegeheim zum 31. März den Betrieb einstellt. Eine Kreissprecherin teilte jetzt mit, die Heimaufsicht des Landkreises habe binnen weniger Tage für die 16 Bewohner des Pflegeheims "Zwei Eichen" neue Plätze gefunden. Dies sei dank eines beispielhaften Miteinanders von Angehörigen, Betreuern und auch der aufnehmenden Heime gelungen. 15 Bewohner kamen im Kreisgebiet unter, ein Bewohner zog auf eigenen Wunsch in einen anderen Landkreis. Trotzdem sei die Situation für alle Betroffenen belastend gewesen, heißt es weiter. Weil die Betreiber so kurzfristig informiert hatten, haben sie offenbar gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Der Landkreis will deshalb ordnungs- und auch strafrechtliche Maßnahmen gegen die Betreiber prüfen.

