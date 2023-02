Stand: 07.02.2023 20:03 Uhr Nach Randale von Fußballfans: Zugausfälle in der Heide

Randalierende Fußballfans haben einen Zug des Bahnunternehmens Start Niedersachsen Mitte aus Soltau (Landkreis Heidekreis) stark beschädigt. Weil die beiden betroffenen Wagen repariert werden müssen, komme es zu Zugausfällen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag mit. Demnach hatten Fans des VfB Lübeck am Sonntag auf der Fahrt zu einem Regionalliga-Spiel in Hannover Deckenverkleidungen der Wagen eingeschlagen, Mülleimer und Tische abgerissen und Feuerlöscher betätigt. Außerdem hatten sie die Wagen mit Graffiti beschmiert und Müll hinterlassen. Der Schaden liege bei mehr als 10.000 Euro, so die Sprecherin. Nach Angaben der Bundespolizei randalierten Lübeck-Anhänger auch auf der Rückfahrt vom Spiel. Betroffen war diesmal ein Zug des Unternehmens Metronom. Auch dort wurden Verkleidungen beschädigt und Wände beschmiert. Bei einem Halt in Uelzen wurden die Personalien von rund 240 Personen aufgenommen.

