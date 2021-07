Nach Ärger: Impfzentrum Uelzen beendet Spontan-Impfungen Stand: 06.07.2021 17:57 Uhr Das Impfzentrum Uelzen impft ab sofort wieder nur mit Termin. Grund sei das unangemessene Verhalten Impfwilliger gegenüber Mitarbeitern - der Landkreis sieht deren Sicherheit nicht mehr gewährleistet.

Am Montag seien mehrfach Personen zum Impfzentrum gekommen, die ihre Zweitimpfung vorziehen wollten, teilte der Landkreis Uelzen am Dienstag mit. Diese hätten angegeben, sich erstmalig impfen lassen zu wollen, was sich dann als falsch herausstellte, als sie ihren Impfpass vorzeigen mussten.

"Völlig uneinsichtig und dreist"

Obwohl die Mitarbeitenden des Impfzentrums sie darüber aufklärten, warum man sie nicht impfen könne, hätten sich diese Personen "völlig uneinsichtig und dreist" verhalten. Der Sicherheitsdienst habe sie vom Gelände des Zentrums verweisen müssen, hieß es.

Impfen ohne Termin bis auf Weiteres beendet

In der Folge werde die Regelung "mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt", teilte der Landkreis mit. Der Landkreis bedauere es sehr, das Angebot nicht weiter aufrecht erhalten zu können. Termine werden nun wieder über das Impfportal des Landes vergeben. Erst am Montag hatte das Impfzentrum Uelzen, das für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg zuständig ist, das Impfen ohne vorherige Terminabsprache freigegeben.

