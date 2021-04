Stand: 09.04.2021 08:49 Uhr Metalldiebe montieren Treppe auf Naturerlebnispfad ab

Metalldiebe haben vom Beobachtungsturm am Naturerlebnispfad am Bullensee im Landkreis Rotenburg sämtliche Treppenstufen gestohlen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter zwischen Karfreitag und Ostersonnabend am Hauptwanderweg alle 13 Treppenstufen aus verzinkten Stahlrosten fachmännisch vom Turm abmontiert haben. Außerdem nahmen die Unbekannten auch einen Metallabfallbehälter mit. Die Polizei sucht Zeugen.

