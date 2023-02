Stand: 18.02.2023 12:22 Uhr Mann ohne Fahrschein greift Zugbegleiter und Polizisten an

Nach einem tätlichen Angriff auf einen Zugbegleiter sowie mehrere Polizisten wird gegen einen Mann ermittelt. Der 23-Jährige war laut Bundespolizei am Freitagabend in einer Regionalbahn zwischen Hannover und Hamburg ohne Fahrschein erwischt worden. Als der Zugbegleiter den alkoholisierten Mann in Uelzen aus dem Zug verweisen wollte, verpasste dieser ihm den Angaben zufolge einen Schlag gegen den Kopf. Zwei Polizisten nahmen den Mann daraufhin mit zur Wache. Dort eskalierte die Situation erneut: Der 23-Jährige habe einem Beamten angegriffen und per Kopfstoß derart verletzt, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Eine weitere Polizistin erlitt bei dem Angriff zudem eine Schnittverletzung. Vier Beamte seien erforderlich gewesen, um den Mann zu überwältigen und mit Handschellen zu sichern, teilte ein Sprecher mit. Der Angreifer wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

