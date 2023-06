Stand: 26.06.2023 09:35 Uhr Lüneburg veranstaltet erstmals eine "Pride Week"

In Lüneburg gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine ganze Woche mit Aktionen für sexuelle Vielfalt und gegen Diskriminierung. In der "Pride Week" werden sich von diesem Montag bis Sonntag, 2. Juli, an öffentlichen Orten in der Stadt Lüneburger Vereine und Initiativen präsentieren und musikalische, kulturelle und politische Aktionen anbieten. So soll es unter anderem eine Fotoaktion zum Mitmachen im Kurpark geben, verschiedene Gesprächsrunden und eine Abschlussparade am Sonnabend durch die Stadt. Auch in Stade und in Salzwedel werden in dieser Woche regionale Aktionen der queeren Gemeinschaft stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.06.2023 | 08:30 Uhr