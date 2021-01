Lüneburg: Tod auf Parkplatz - 19-Jährige in Auto entdeckt Stand: 19.01.2021 09:02 Uhr Eine junge Frau ist auf einem Parkplatz in Lüneburg tot ihrem Auto gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die 19-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde.

Ihr Leichnam habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, an denen sie vermutlich gestorben sei, wie die Lüneburger Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde den Angaben zufolge gegen 3 Uhr im Stadtteil Schützenplatz sitzend in ihrem Wagen entdeckt. Sie stamme aus dem Landkreis Lüneburg, heißt es.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Hintergründe würden nun ermittelt, so die Polizei

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.01.2021 | 08:00 Uhr