Lüneburg: Leuphana startet Umwelt-Projekt

Die Leuphana Universität in Lüneburg will junge Leute zu Umwelt-Unternehmern ausbilden. Das dreijährige Projekt ist am Freitag gestartet und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit rund 125.000 Euro gefördert. Das Umweltbewusstsein junger Menschen nehme immer mehr zu und damit auch die Studiengänge, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzten, sagte Jacob Hörisch, Professor an der Leuphana. Anders als Studierende von Wirtschafts-Studiengängen strebten Studierende der Umweltwissenschaften nur selten Unternehmensgründungen an - wobei dies ein Betrag zur Lösung drängender Umweltprobleme sein könne, sagte er. Diese Reihe der Vorlesungen und Seminare soll dabei helfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Umweltschutz Wissenschaft