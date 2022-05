Stand: 09.05.2022 14:29 Uhr Lüneburg: Frau erhält 21 Monate auf Bewährung wegen Hehlerei

Wegen Hehlerei und Anstiftung zum versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl ist eine 34-Jährige am Landgericht Lüneburg zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr vorgeworfen, sich im vergangenen Jahr mit Komplizen in Dahlenburg, Bleckede, Neetze und Neuss zu mehreren Einbrüchen verabredet zu haben. Dabei sollen sie unter anderem Bargeld und Schmuck in Höhe von 130.000 Euro erbeutet haben. Die Komplizen waren bereits im Dezember zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weitere Informationen Landgericht Lüneburg verhängt Haftstrafen gegen Einbrecher Die vier Männer hatten hohe Geldbeträge und Wertgegenstände erbeutet - unter anderem in Dahlenburg, Bleckede und Neetze. (15.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.05.2022 | 15:00 Uhr