Lüchow erinnert mit "Frauenort" an Atomkraftgegnerin Fritzen

Die Stadt Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat seit heute einen "Frauenort". Dieser erinnert an Marianne Fritzen - einer Atomkraftgegnerin der ersten Stunde im Wendland.

Zur Stunde läuft im Künstlerhof Schreyahn die offizielle Feierstunde, die im Livestream übertragen wird. Mit der Initiative frauenORTE Niedersachsen will der Landesfrauenrat Niedersachsen historische weibliche Persönlichkeiten einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Fritzen hatte mit Anfang 50 die Bürgerinitiative gegen das Nukleare Entsorgungszentrum in Gorleben, Umweltschutz e.V. Lüchow-Dannenberg, gegründet. 2016 war sie im Alter von 91 Jahren gestorben.

Rebecca Harms hält Laudatio

Die grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms, die die Laudatio hält, war eine langjährige Begleiterin von Fritzen. Beide hatten sich im Rahmen der Antiatomkraft-Arbeit kennen gelernt. Es gibt zwei etwa DIN A4 große Plaketten, die am Marianne-Fritzen-Weg und am Gorleben Archiv aufgestellt werden. Dort sind auch die gesammelten Dokumente, unzählige Ordner, Fotos und Schriftstücke von Marianne Fritzen archiviert. Außerdem gibt es ein Geocaching in Lüchow - eine Art digitaler Stadtspaziergang - zu verschiedenen Orten, an denen Marianne Fritzen gewirkt hat.

