Stand: 24.03.2023 15:31 Uhr Lkw verletzt 82-Jährigen beim Rückwärtsfahren tödlich

In Freiburg an der Elbe im Landkreis Stade ist am Freitag ein 82-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Gegen 10.30 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren den Mann offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Der 82-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Die Besatzung eines zufällig in der Nähe befindlichen Rettungswagens habe noch zusammen mit dem alarmierten Notarzt vergeblich versucht, das Opfer zu retten. Weitere Rettungssanitäter kümmerten sich um den Lkw-Fahrer, der einen Schock erlitt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (04779) 92 69 20 bei der Freiburger Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.03.2023 | 15:00 Uhr