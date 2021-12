Stand: 15.12.2021 08:05 Uhr Landgericht Lüneburg verhängt Haftstrafen gegen Einbrecher

Das Landgericht Lüneburg hat vier Männer zu Gefängnisstrafen zwischen drei und neun Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Bande bei zahlreichen Einbrüchen im vergangenen Jahr unter anderem Bargeld in Höhe von knapp 130.000 Euro erbeutet hatte - zudem Schmuck, Elektrogeräte und andere Wertgegenstände. Die nun Verurteilten wurden vor allem für Einbrüche im Raum Lüneburg verantwortlich gemacht, unter anderem in Dahlenburg, Bleckede und Neetze. In die Strafe flossen laut Gericht teilweise bestehende Vorstrafen mit ein.

