Stand: 30.09.2021 07:40 Uhr Ladepark für E-Autos entsteht an der A7 bei Bispingen

In Bispingen (Heidekreis) entsteht im Gewerbegebiet an der Autobahn 7 derzeit ein Schnell-Ladepark für E-Autos. Nach Angaben des zuständigen Energieversorger EnBW werden noch vor Jahresende die ersten Autos in Bispingen Strom tanken können. Zunächst würden 16 Ladestationen ans Netz gehen, hieß es. Perspektivisch sollen in dem Ladepark aber bis zu 40 Autos gleichzeitig aufladen. Der ADAC befürwortet den Bau der Anlage - zum Gelingen der Mobilitätswende würden aber noch deutlich mehr Ladestellen benötigt, heißt es vom Automobilclub.

