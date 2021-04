Knochenfund in Drage: Zusammenhang mit Fall Schulze?

Stand: 01.04.2021 17:31 Uhr

Badende haben am Mittwoch am Stover Elbstrand in Drage zwei Knochen entdeckt, die vermutlich von Menschen stammen. Ob eine Verbindung zum Vermisstenfall Schulze besteht, ist noch unklar.