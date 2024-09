Stand: 24.09.2024 08:37 Uhr Kartoffeln in Lüneburger Heide: Schlechtere Ernte durch Krautfäule

In der Lüneburger Heide rechnen Landwirtinnen und Landwirte in diesem Jahr mit einer schlechteren Kartoffelernte als in den Vorjahren. Das größte Problem sei die Kraut- und Knollenfäule gewesen, so der Bauernverband Nordostniedersachsen. Durch den nasskalten Frühsommer konnte sich die Pilzkrankheit demnach auf den Feldern ausbreiten. Die Krautfäule führe vor allem bei Bio-Betrieben zu Ertragsverlusten. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen nach Angaben des Bauernverbandes in diesem Jahr dementsprechend mit höheren Preisen für Kartoffeln rechnen.

