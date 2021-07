Inzidenz steigt auf 51: Lüneburg vor Kontaktbeschränkungen Stand: 24.07.2021 11:44 Uhr Der Landkreis Lüneburg weist weiterhin den höchsten Corona-Inzidenzwert in ganz Niedersachsen auf. In der Region sollen ab Dienstag wieder strengere Regeln gelten.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Inzidenz am Sonnabend bei 51. Zum Vergleich: Der benachbarte Landkreis Lüchow-Dannenberg hat eine Inzidenz von 0 - als einzige Kommune Niedersachsens.

Einschränkungen für private Treffen und Gastronomie

Nach der derzeit gültigen niedersächsischen Corona-Verordnung treten strengere Regeln in Kraft, wenn der Grenzwert von 35 an drei Tagen überschritten wird. Mehrere Bereiche sind dann von Beschränkungen betroffen. Im privaten Umfeld dürfen sich nur noch maximal drei Haushalte und maximal zehn Personen treffen. In der Gastronomie wird es im Landkreis Lüneburg für den Innenbereich wieder eine Testpflicht geben, ab 23 Uhr gilt eine Sperrstunde. Und auch im Sport- und Kulturbereich werden die Tests wieder zur Pflicht, beispielsweise in Fitness-Studios oder im Kino. Die Kontaktbeschränkungen und die Testpflicht gelten allerdings nicht für vollständig Geimpfte, Genesene und auch nicht für Kinder bis 14 Jahre.

Abifeier offenbar Infektionstreiber

Dass die Werte im Landkreis Lüneburg in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen sind, hängt wohl im Wesentlichen mit einer Abiturfeier in Bardowick zusammen. Laut Landkreis hatte auch eine infizierte Person mitgefeiert. Von der Infektion wusste die Person offenbar nichts. In den vergangenen Tagen seien weitere Menschen aus dem Umfeld krank geworden, sagte ein Landkreissprecher dem NDR in Niedersachsen am Freitag. Unter den Gästen dieser und weiterer Veranstaltungen seien bisher rund 40 Infektionen bekannt geworden, teilte der Landkreis mit.

Für folgende Bildungseinrichtungen wurden neue Quarantänemaßnahmen angeordnet:

BBS I, Lüneburg

Wilhelm-Raabe-Schule, Lüneburg

IGS Lüneburg

Gymnasium Herderschule, Lüneburg

Gymnasium Lüneburger Heide, Melbeck

IGS Embsen

Kita Heidkamp, Lüneburg

Gymnasium Oedeme

Landkreis ruft zu Impfung auf

Die Infizierten wiederum haben möglicherweise weitere Menschen infiziert. Nach Angaben des Landkreises ist es auffällig, dass das Durchschnittsalter der Erkrankten derzeit bei 23 Jahren liege. Deshalb lädt der Landkreis Jugendliche und junge Erwachsene ausdrücklich ein, zum Impfzentrum zu kommen und sich impfen zu lassen - bis einschließlich Sonnabend gehe das auch ohne Termin. Im Klinikum Lüneburg werde momentan noch niemand wegen eines schweren Corona-Verlaufs behandelt, hieß es am Freitag vonseiten des Landkreises. In ganz Niedersachsen werden nach Daten des DIVI-Intensivregisters derzeit 26 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt.

