Intensivstationen in mehreren Kreisen in Niedersachsen voll Stand: 08.11.2021 11:13 Uhr Mediziner erwarten in den kommenden Wochen einen deutlichen Anstieg der Covid-Patienten auf den Intensivstationen. In mehreren Landkreisen und Städten in Niedersachsen ist derzeit kein Bett frei.

Die meisten der aktuellen Intensivpatienten sind keine Corona-Kranken. Dennoch werden etwa im Landkreis Wittmund alle acht Intensivbetten gebraucht, ebenso in Emden, wo unter 19 Fällen bisher lediglich ein Covid-Patient ist (Stand: 8. November). Voll ausgelastet sind derzeit auch die Krankenhäuser in den Landkreisen Oldenburg, Stade und Holzminden. In anderen Regionen liegt die Intensivbetten-Belegung bei über 80 beziehungsweise über 90 Prozent.

Kliniken müssen OPs verschieben

Im Landesdurchschnitt sind rund 86 Prozent der 2.424 Intensivbetten in Niedersachsen belegt, knapp neun Prozent mit Covid-Fällen. Angesichts der rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen müssen die Kliniken, in den kommenden Wochen erneut planbare Operationen verschieben, um Kapazitäten zu schaffen. Laut Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) werden bundesweit bereits jetzt so viele Corona-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen versorgt, wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr während der zweiten Corona-Welle.

