Heidekreis beantragt Fördergeld vom Land für neues Klinikum Stand: 26.01.2022 09:19 Uhr Für den Neubau des Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel reicht der Heidekreis seinen Antrag auf Fördergeld ein. Er bewirbt sich damit um Mittel aus einem 500-Millionen-Euro-Fördertopf des Landes.

Insgesamt 36 Aktenordner haben der Landrat des Heidekreises, Jens Grote (parteilos), und die Vertreter des Heidekreis-Klinikums im Gepäck, wenn sie heute im Sozialministerium ankommen. Die Unterlagen sollen veranschaulichen, wie das neue Klinikum einmal aussehen und was es können soll. Der Neubau in Bad Fallingbostel soll die beiden bisherigen Krankenhäuser in Walsrode und in Soltau ersetzen.

Heidekreis ist auf Fördergeld angewiesen

241 Millionen Euro soll das neue Heidekreis-Klinikum nach Berechnungen der Planer kosten. Aus eigenen Mitteln könnte der Heidekreis das nicht stemmen. Es bewerben sich auch andere Landkreise um die Mittel aus dem Fördertopf des Landes für neue Krankenhäuser, etwa für die Kliniken in Georgsheil bei Aurich, in Twistringen im Landkreis Diepholz und in Vechta. Im Juni soll der Krankenhaus-Planungsausschuss des Landes entscheiden, wie viel Geld in welches Projekt fließt.

