Stand: 25.08.2021 09:10 Uhr Heideblüte zieht vermehrt jüngere Menschen an

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie stellen die Touristiker in der Lüneburger Heide fest: Es kommen zur Heideblüte mehr jüngere Besucher. Nach der Angaben der Marketingsgesellschaft Lüneburger Heide GmbH gibt es eine neue Zielgruppe im Alter von 18 bis 35 Jahren. Allerdings: Freie Betten in der Heide gibt es derzeit kaum. Im September sehe dagegen die Lage etwas besser aus, so die Touristiker.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.08.2021 | 07:30 Uhr