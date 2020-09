Stand: 28.09.2020 12:51 Uhr

Gorleben wird kein Endlager: Salzstock ungeeignet

Gorleben ist raus - amtlich bestätigt, schwarz auf weiß. Der Salzstock im Wendland wird kein potenzieller Standort für ein deutsches Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Das hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung am Morgen bekannt gegeben. In dem auf der Internetseite veröffentlichten Zwischenbericht heißt es, dass die Anlage wegen ihrer Instabilität nicht geeignet sei. "Der Salzstock Gorleben wird daher nicht bei den weiteren Arbeiten der BGE zu den Vorschlägen über die Standortregionen betrachtet." Dies bedeutet auch, dass die aktuell dort zwischengelagerten 113 Behälter mit hochradioaktivem Abfall irgendwann wieder aus Gorleben abtransportiert werden müssen.

Andere Standorte in Niedersachsen möglich

Der Zwischenbericht der BGE weist bundesweit 90 Gebiete aus, die "günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle". Davon sind 57 Bereiche ganz oder teilweise über Niedersachsen verteilt. Einige von ihnen liegen auch unter dem Meeresboden in der Nordsee, wie zum Beispiel vor den Inseln Wangerooge und Spiekeroog. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) war auch wegen der geologischen Struktur des Landes davon ausgegangen, dass nennenswerte Teile des Landes dabei sind. BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz betonte unterdessen, dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch längst kein Endlagerstandort sei.

Gebiete werden schrittweise ausgeschlossen

Die BGE hat die erste Auswahl allein aufgrund der geologischen Bedingungen aufgelistet. Dabei kommen laut der Gesellschaft mit Sitz in Peine Ton-, Salz- und kristalline Gesteinsformationen wie Granit als Lagerstätten infrage. Erst später geht es um Besiedlung oder Bebauung der Gebiete. Erst wenn weitere günstige und weniger günstige Standorte benannt werden, entscheiden Bundesrat und Bundestag, welche Gebiete übertägig erkundet werden. Anschließend folgt eine untertägige Erkundung. Das Auswahlverfahren ist auf zehn Jahre angelegt. Bis 2031 soll eine Entscheidung für einen Standort fallen, 2050 soll das Atommüll-Endlager in Betrieb gehen.

Auswahl nach Prinzip der "weißen Landkarte"

Der Bund hatte mit Unterstützung der Länder eine völlig neue Suche mit einer "weißen Landkarte" eingeleitet. Kein Gebiet sollte laut Standortauswahlgesetz aus dem Jahr 2017 von vornherein ausgeschlossen werden. Auch der Salzstock Gorleben nicht. Dass dieser in dem Bericht nicht als Teilgebiet eingeordnet wurde, liegt daran, dass er in den vergangenen Jahrzehnten bereits umfassend untersucht wurde. Er erfüllt demnach zwar die Mindestanforderungen an ein Endlager, fällt aber bei den sogenannten Abwägungskriterien durch - unter anderem gibt es kein ausreichend starkes unterirdisches Deckgebirge, das den Salzstock dauerhaft von Wasserzuflüssen abschirmt.

BGE distanziert sich vom Auswahlverfahren der 70er-Jahre

"Wir werden keinen Vergleich zu vergangenen Auswahlverfahren anstellen, weil das Ziel dieses Verfahren ein anderes ist", betonte BGE-Geschäftsführungsmitglied Steffen Kanitz am Montag in Berlin. "Das Ziel, das wir heute haben, ist, den bestmöglichen Standort zu finden." Auch Umweltminister Lies betonte: "Die Entscheidung für Gorleben in den Siebzigern war eine politische. Das bestätigt sich jetzt noch mal nachdrücklich." Im aktuellen Verfahren spreche dagegen die fachlich-wissenschaftliche Faktenlage eine eindeutige Sprache. "Gorleben ist ein Symbol gewesen für eine Atompolitik, die letzten Endes existenzielle Entscheidungen im Hinterzimmer auskungelt", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittag in Hannover.

Aktivisten feiern Widerstand gegen Standort

Für viele Menschen im Wendland bedeutet die aktuelle Entscheidung gegen den Salzstock nun wohl das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes gegen den Atommüll in ihrer Region. "Das ist gar nicht zu fassen für uns, dass diese Entscheidung jetzt gefällt worden ist", sagte Fritz von Blottnitz von der Bäuerlichen Notgemeinschaft Lüchow-Dannenberg. "Wir fühlen uns hochbeglückt, dass unser Widerstand einen solchen Erfolg gehabt hat", sagte der 80-Jährige NDR 1 Niedersachsen. Diese Entwicklung wäre ohne den "unermüdlichen Widerstand" von Bürgen und Aktivisten nicht möglich gewesen, sagte Jochen Stay, Sprecher der Organisation ".ausgestrahlt". "Gorleben ist der Beleg dafür, dass Fehlentwicklungen selbst gegen mächtige Interessen in Wirtschaft und Politik korrigiert werden können, wenn Bürgerinnen und Bürger mutig Verantwortung übernehmen", so Stay.

BI sieht Chance auf fairen Auswahlprozess

Wenn nach mehr als 40 Jahren ein Schlussstrich unter das Gorleben-Kapitel gezogen werde, sei das eine Chance, das Suchverfahren "wirklich unbelastet von den alten Querelen wissenschaftsbasiert und fair zu gestalten", resümierte Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg am Montag. Man habe Zweifel am Verfahren gehabt, aber am Ende hätten sich gute Argumente durchgesetzt.

