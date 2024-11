Gorleben: Landesbergamt genehmigt Rückbau Stand: 15.11.2024 13:17 Uhr Das Landesbergamt Niedersachsen hat grünes Licht für den Rückbau des Salzstocks Gorleben gegeben. Das Erkundungsbergwerk im Wendland war jahrelang als mögliches Atommüll-Endlager im Gespräch.

Am Freitag sei der Hauptbetriebsplan für das Verfüllen des Salzstocks genehmigt worden, sagte ein Sprecher des Landesbergamts dem NDR Niedersachsen. Laut der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) können die Arbeiten nun beginnen. Eine Spezialfirma werde in der kommenden Woche eine Probefräsung an der obertägigen Salzhalde vornehmen. Von dort müssen anschließend rund 400.000 Tonnen Steinsalz abgetragen und über Förderbänder in Gruben, Stollen und Schächte zurückbefördert werden, wie eine BGE-Sprecherin mitteilte. Am 28. November soll demnach das Zuschütten beginnen.

Atomkraftgegner drängten auf Rückbau von Gorleben

Der Salzstock in Gorleben war über viele Jahre als mögliches Atommüll-Endlager gehandelt worden. Im Herbst 2020 verkündete die BGE allerdings, dass der Standort nicht mehr als Endlager in Frage kommt. Atomkraftgegnerinnen und -gegner drängten zuletzt immer wieder darauf, dass der Salzstock zugeschüttet wird. Auch Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sprach sich für einen zügigen Rückbau spätestens Anfang 2025 aus.

