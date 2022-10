Stand: 17.10.2022 14:26 Uhr Geringe Nachfrage: Bauern im Alten Land lassen Äpfel hängen

Einige Bäuerinnen und Bauern im Alten Land lassen Äpfel an den Bäumen hängen oder auf dem Boden liegen. Denn das Angebot auf dem Weltmarkt sei zu groß und die Kundinnen und Kunden hielten sich beim Kauf von Äpfeln zurück, sagte Landvolk-Experte Claus Schliecker. Eine Rolle spielten auch die gestiegenen Lohn- und Energiekosten in Deutschland. Dabei seien die Qualität und die Erntemenge wegen des langen Sommers eigentlich gut. So mancher Anbaubetrieb werde nun trotzdem dichtmachen, sagte Schliecker voraus.

