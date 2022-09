Stand: 09.09.2022 16:48 Uhr Niedersachsen ist bundesweit zweitwichtigstes Baumobstland

Niedersachsen ist nach Baden-Württemberg die wichtigste deutsche Anbauregion für Baumobst wie Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen. Laut dem Statistischen Landesamt in Hannover bauten niedersächsische Landwirte im Jahr 2022 auf einer Anbaufläche von etwas mehr als 9.400 Hektar (Baden-Württemberg: 17.600 Hektar) Baumobst an - vor allem im Alten Land an der Unterelbe, wo mehr als vier Fünftel der niedersächsischen Baumobst-Betriebe ansässig sind. Die weitaus größte Teilfläche nahmen dieses Jahr in Niedersachsen mit rund 8.300 Hektar Äpfel ein, hier vor allem die Sorten Elstar, Braeburn und Jonaprince. Dahinter folgten Süß- und Sauerkirschen, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen sowie Mirabellen und Renekloden. Berücksichtigt wurden Betriebe mit mindestens einem halben Hektar Anbaufläche und 100 Bäumen.

