Stand: 14.01.2021 08:20 Uhr Gemeinderat stimmt für Bau von Aldi-Zentrallager in Stelle

Das umstrittene neue Aldi-Zentrallager in Stelle (Landkreis Harburg) kann nach dem Willen der Kommunalpolitik gebaut werden. Der Rat der Gemeinde hat am Mittwochabend mit großer Mehrheit für den entsprechenden Bebauungsplan gestimmt. Aldi kann nun beim Landkreis Harburg den Bauantrag für die 23.000 Quadratmeter große Halle stellen. Wird der Antrag genehmigt, könnte noch in diesem Jahr Baubeginn sein. Die Gegner des Lagers wollen allerdings laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) prüfen, ob sie mit einem Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht gegen den Bebauungsplan vorgehen können.

Weitere Informationen Umstrittenes Aldi-Zentrallager: Bau rückt offenbar näher Der Ortsentwicklungsausschuss in Stelle hat empfohlen, grünes Licht zu geben. Kritiker fürchten unter anderem Lärm. (10.12.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.01.2021 | 09:30 Uhr