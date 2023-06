Stand: 09.06.2023 15:33 Uhr Geldautomat im Visier von Räubern - Sprengung misslingt

In Sprötze, einem Stadtteil von Buchholz in der Nordheide, haben Unbekannte am Freitag versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war am Morgen zuerst ein versuchter Aufbruch gemeldet worden. Durch Videoaufnahmen ergab sich aber der Verdacht, dass die Täter versucht hatten, den Automaten zu sprengen. Daraufhin wurden die Bankfiliale, ein Supermarkt und die Straße gesperrt: Spezialisten vom Landeskriminalamt (LKA) - sogenannte Delaborierer - prüften, ob sich im Automaten Reste von Sprengstoff befanden. Fündig wurden sie nicht - der Geldautomat ist dennoch vorerst nicht nutzbar. Die Räume der Bank und die angrenzende Straße wurden am Mittag wieder freigegeben. Die Täter sind auf der Flucht.

Karte: Hier wurden 2023 Geldautomaten in Niedersachsen gesprengt

