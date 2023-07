Stand: 22.07.2023 12:25 Uhr Fridays for Future schreibt offenen Brief an SPD-Chef Klingbeil

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays vor Future Niedersachsen haben in einem offenen Brief an SPD-Chef Lars Klingbeil die Verkehrspolitik in Niedersachsen scharf kritisiert. Klingbeil hatte sich gegen einen kompletten Neubau der ICE-Strecke Hannover-Hamburg und für einen sechsspurigen Ausbau der Autobahn A7 ausgesprochen. Fridays vor Future kritisiert, dass Klingbeil so einem möglichen Streit in seinem Wahlkreis in der Lüneburger Heide aus dem Weg gehen wolle. Das falle zu Lasten der Klimaziele. Fridays for Future hat den SPD-Chef zu einem Streitgespräch eingeladen.

