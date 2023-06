Stand: 23.06.2023 06:00 Uhr Lüneburger Politiker stemmen sich in Berlin gegen Bahnausbau

Politische Vertreter der Region Lüneburg haben sich mit Verkehrspolitikern in Berlin getroffen. Landrat Jens Böther (CDU) und Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) wollten nach eigenen Angaben dabei deutlich machen, dass man sich in Lüneburg für eine Neubaustrecke der Bahn zwischen Hamburg und Hannover ausspricht. Als Gründe geben beide an, dass auf dem Stadtgebiet keine weiteren Gleise gebaut werden könnten und der Fernverkehr über eine in anderen Landkreisen neu gebaute Trasse schneller unterwegs sei. In den Nachbarlandkreisen wird hingegen ein Ausbau der bestehenden Strecke unter anderem durch den Landkreis Lüneburg gefordert. Pikantes Detail: Der Lüneburger SPD-Bundestagsabgeordnete Jakob Blankenburg fordert ebenfalls einen Neubau und weicht damit von seinen Genossinnen und Genossen ab. Vergangene Woche hatten sich die SPD-Landesverbände Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in einem Positionspapier für einen Ausbau der bestehenden Strecke ausgesprochen, also für die so genannte Alpha-E-Variante.

