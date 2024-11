Stand: 15.11.2024 09:30 Uhr Frau aus Prezelle vermisst: Polizei sucht nach 59-Jähriger

Seit Donnerstag ist Cornelia A. aus Prezelle (Landkreis Lüchow-Dannenberg) verschwunden. Nach Angaben der Polizei verließ die 59-Jährige am Nachmittag zu Fuß ihr Wohnhaus, um zu einer privaten Feier im Umfeld zu gehen. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte aufgrund einer Erkrankung orientierungslos sein. Die Polizei, die Feuerwehr und das DRK leiteten nach eigenen Angaben umfangreiche Suchmaßnahmen ein, nachdem Angehörige die Frau am Abend als vermisst gemeldet hatten. Cornelia A. ist laut Polizei etwa 1,75 Meter groß, hat schulterlange, dunkelbraune Haare und eine schlanke Statur. Vermutet wird eine dunkle Bekleidung. Sie habe einen schweren, kurzschrittigen Gang und trage vermutlich Wanderstöcke in den Händen. Hinweise zur Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05841) 12 20 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.11.2024 | 09:30 Uhr