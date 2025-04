Stand: 02.04.2025 09:42 Uhr Polizeieinsatz an Lüneburger Schule: Pfefferspray im Klassenraum

Die Polizei ist am Dienstagmittag zu einem größeren Einsatz an die Oberschule in Lüneburg ausgerückt. In dem Raum einer achten Klasse wurde den Beamten zufolge Pfefferspray versprüht. Dabei seien elf Schülerinnen und Schüler leicht verletzt worden, sechs von ihnen seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hatten demnach Atemwegsprobleme und gereizte Haut. Die Polizei hat zwei bis drei Schüler im Verdacht, das Spray angewendet zu haben. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es. Warum das Pfefferspray zum Einsatz kam, sei noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.04.2025 | 08:30 Uhr

