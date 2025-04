Stand: 02.04.2025 15:52 Uhr Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz an Lüneburger Schulzentrum aus

Am Schulzentrum im Lüneburger Stadtteil Oedeme ist am Mittwochvormittag wegen einer Spielzeugwaffe ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Waffe sei bei einem 13-jährigen Schüler auf dem Pausenhof sichergestellt worden, so eine Polizeisprecherin. Er hatte sie demnach vermutlich in der Pause in einer Jugendgruppe herumgereicht. Daraufhin habe die Berufsschule die Polizei alarmiert, sagte die Sprecherin. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es sich lediglich um eine Spielzeugwaffe handelte. Derzeit werde geprüft, ob der 13-Jährige mit seinem Verhalten eine Straftat begangen habe, so die Sprecherin. In jedem Fall werde es ein erzieherisches Gespräch mit dem Jugendlichen geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg