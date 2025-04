Stand: 01.04.2025 19:31 Uhr Fährbetrieb zwischen Bleckede und Neu Bleckede unterbrochen

Wegen Wartungsarbeiten verkehrt die Elbfähre "Amt Neuhaus" ab der kommenden Woche vorübergehend nicht zwischen Bleckede und Neu Bleckede (Landkreis Lüneburg). Fahrgäste können für die Zeit vom 7. bis zum 16. April auf die Fähre "Tanja" zwischen Darchau und Neu Darchau ausweichen, teilte der Landkreis Lüneburg am Dienstag mit. Da die Hitzler Werft in Lauenburg die "Amt Neuhaus" in den Osterferien wartet, sei der Schülerverkehr über die Elbe nicht betroffen. Pünktlich zu den Osterfeiertagen soll die 86 Jahre alte Fähre wieder im Einsatz sein - aber nicht mehr lange. Voraussichtlich Ende 2025 soll sie durch ein neues Schiff ersetzt werden, so der Landkreis. Die Kiellegung wird am Donnerstag in der Werft in Lauenburg gefeiert.

Weitere Informationen Neue Elbfähre bei Bleckede fährt als erste mit Biomethan Weltweit gibt es laut Werft keine vergleichbare Fähre. Die neue "Amt Neuhaus" soll Anfang 2026 ihren Dienst aufnehmen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min