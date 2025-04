Stand: 02.04.2025 15:19 Uhr Neues Angebot: Schnellere Hilfe bei psychosomatischen Problemen

Betroffene von psychosomatischen Erkrankungen können sich jetzt in der Seepark Klinik Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) schneller behandeln lassen. Bisher konnten Patientinnen und Patienten dort nur stationär oder in einer Tagesklinik aufgenommen werden. Jetzt bietet die Seepark Klinik zusätzlich mehrmals pro Woche Beratungs- oder Therapietermine an. Das schließe eine Versorgungslücke, sagt Chefärztin Dr. Rebecca Knoche. Denn bei niedergelassenen Fachleuten komme man oft nicht unter. Eine solche psychiatrische Institutsambulanz (PIA) erfüllt unter anderem den Zweck, psychisch erkrankten Menschen in Notfallsituationen eine schnelle Behandlung zu ermöglichen. Die Klinik ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf Krankheitsbilder, die körperlich nicht erklärt werden können, weil Ängste oder Stress der Grund sind.

Weitere Informationen Psychosomatische Symptome und ihre Behandlung Nicht immer gehen körperliche Beschwerden auf eine organische Krankheit zurück. Wann eine psychosomatische Betrachtung sinnvoll ist. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.04.2025 | 06:30 Uhr