Stand: 22.11.2024 08:43 Uhr Fleischbällchen in Vorgärten aufgetaucht: Giftige Köder für Hunde?

In der Region rund um Schnega (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind kleine Gefäße mit handgemachten Fleischbällchen aufgetaucht, die als Hundefutter gekennzeichnet sind. Die kleinen Eimerchen liegen in Vorgärten und in der Natur, wie Anwohnerinnen und Anwohner berichten. Darauf die Aufschrift: "Passen in jeden Hund Mund". Das Veterinäramt untersucht, ob in den Fleischbällchen Giftstoffe enthalten sind. Hundebesitzer sollten aufmerksam sein und vermeiden, dass ihre Vierbeiner unbekanntes Futter fressen, warnt der Landkreis. Das Veterinäramt und der Verbraucherschutz nehmen Hinweise zu dem vermeintlichen Hundefutter unter der Telefonnummer (05841) 12 02 86 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.11.2024 | 08:30 Uhr