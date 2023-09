Stand: 12.09.2023 09:23 Uhr Die Polizei warnt vor möglichen Giftködern in Butjadingen

Die Polizei in der Wesermarsch warnt vor vergifteten Ködern. Am Samstag ist demnach ein Hund in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) verendet, nachdem er am vorangegangenen Abend mögliche Giftköder gefressen hatte. Die Tierhalterin war am Abend zuvor mit zwei Hunden in der Nähe von Fedderwardersiel spazieren. In der Nacht übergaben sich plötzlich beide Tiere, so die Polizei. Einen Hund fand die Halterin am nächsten Morgen tot vor. Ein Tierarzt fand im Erbrochenen beider Hunde Käse- und Fleischstücke, die vergiftet gewesen sein könnten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (04731) 2694 - 0 bei der Polizei in Nordenham zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.09.2023 | 09:30 Uhr