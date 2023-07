Stand: 10.07.2023 09:31 Uhr Hundehalter in Sorge: Erneut Giftköder in Schöningen ausgelegt

In Schöningen (Landkreis Helmstedt) hat ein unbekannter Täter erneut Giftköder ausgelegt. Wie die Polizei mitteilte, waren die vergifteten Brotstücke auf einem Grünstreifen unter Rasenschnitt versteckt worden. Gefunden wurden sie am Sonntag zufällig beim Gassigehen von dem Labradoodle einer 43-jährigen Schöningerin. Der Hund sei besonders geschult, derartige Köder aufzuspüren, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zwischen dem 19. Mai und dem 14. Juni waren drei Hunde in Schöningen durch Giftköder verletzt worden, ein einjähriger Hund starb. Er hatte ein mit Rattengift versetztes Fleischbällchen gefressen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 95 10 50 entgegen.

Weitere Informationen Köder mit Rattengift ausgelegt: Junger Hund stirbt, weitere verletzt Die Vorfälle ereigneten sich in den vergangenen Wochen in Schöningen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.07.2023 | 08:30 Uhr