Stand: 22.02.2023 11:47 Uhr Feuerschale im Haus: Familie erleidet Kohlenmonoxid-Vergiftung

Offenbar hat eine Feuerschale im Wohnzimmer einer Familie in Handorf (Landkreis Lüneburg) dazu geführt, dass sieben Menschen am Dienstagabend eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Eine Bewohnerin rief den Rettungsdienst und klagte am Telefon über Übelkeit. Als die Einsatzkräfte in dem Haus eintrafen, war bereits die ganze Familie benommen. Auch den Helfern wurde schnell übel. Das Haus wurde deshalb umgehend geräumt. Messungen ergaben deutlich überhöhte Kohlenmonoxid-Werte. Ein Feuerwehrsprecher geht davon aus, dass eine brennende Feuerschale im Wohnzimmer die Symptome hervorgerufen hat. Unter den insgesamt sieben verletzten Personen waren zwei Kinder und drei Helfer vom Rettungsdienst. Sie wurden in Krankenhäuser in Lüneburg und Winsen (Luhe) gebracht.

