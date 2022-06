Stand: 10.06.2022 07:18 Uhr Feuer in Zeven zerstört Lagerhalle

Die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg musste in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand ausrücken. In einer Lagerhalle bei Zeven war nach Angaben der Polizei ein Feuer ausgebrochen. Die insgesamt 110 Einsatzkräfte konnten das Gebäude, in dem mehrere Firmen Material eingelagert hatten, demnach nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Umliegende Häuser und Ställe konnten aber geschützt werden. Verletzte hat es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf 150.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.

VIDEO: Feuer in Zeven zerstört Lagerhalle (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Regional Oldenburg | 10.06.2022 | 06:30 Uhr