Erster Omikron-Fall in Niedersachsen ohne Reisebezug Stand: 10.12.2021 11:29 Uhr Die Corona-Variante Omikron breitet sich in Niedersachsen offenbar aus. Nun wurde sie auch im Landkreis Rotenburg nachgewiesen. Neu in diesem Fall: Die infizierte Person war zuvor nicht im Ausland.

Anders als bei vorherigen Fällen in anderen Regionen in Niedersachsen habe die infizierte Person sich definitiv nicht auf einer Auslandsreise angesteckt, sagte eine Kreissprecherin. Sie sei nachweislich nicht gereist. Wo sie sich angesteckt hat, sei deshalb unklar.

Variante bei Stichprobe entdeckt

Entdeckt wurde der Fall offenbar eher zufällig. Die Omikron-Variante sei bei einer stichprobenartigen Kontrolle von Corona-Infizierten im Landkreis Rotenburg festgestellt worden, so die Sprecherin. Für die infizierte Person würden nun die üblichen Corona-Maßnahmen gelten. Die Person müsse sich - wie jeder andere Infizierte - in Quarantäne begeben. Nähere Einzelheiten zu dem Fall will der Landkreis nicht bekannt geben, um die Person zu schützen.

Bestätigte Fälle in Wolfenbüttel und Hannover

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Variante wurde in Niedersachsen erstmals bei zwei Personen aus dem Landkreis Wolfenbüttel nachgewiesen. Bei beiden handelt es sich um Reiserückkehrende aus Südafrika. Anfang dieser Woche wurden zwei weitere Verdachtsfälle in der Region Hannover gemeldet, wovon die Region bereits einen bestätigt hat. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) rechnete für diesen Freitag mit den Ergebnissen der Sequenzierungen beider Proben aus Hannover.

