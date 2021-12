Stand: 06.12.2021 12:49 Uhr Eröffnungsfeier der Arena Lüneburger Land wird verschoben

Der Landkreis Lüneburg verschiebt die Eröffnungsfeier seiner neuen Mehrzweckhalle. Bei der derzeitigen Corona-Infektionslage sei ist nicht vertretbar, eine Feier mit bis zu 1.000 Gästen auszurichten, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Der Start der Halle war schon mehrfach verschoben worden, weil die Bauarbeiten länger dauern als geplant. Die Lüneburger Volleyball-Bundesligisten sollen wie geplant auch in den kommenden in der Halle spielen. Die offizielle Eröffnungsfeier werde aber von Mitte Januar voraussichtlich in den Sommer verschoben.

Weitere Informationen Erstmals Volleyball-Spiel in Arena Lüneburger Land Die neue Sport- und Veranstaltungsarena ist am Dienstag vorläufig abgenommen worden. Offizielle Eröffnung ist im Januar. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.12.2021 | 13:30 Uhr