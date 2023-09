Erneuter Versuch: Wird der Immenhof jetzt versteigert?

Stand: 26.09.2023 18:37 Uhr

Am Mittwoch wird erneut versucht, den Immenhof in Bispingen zu versteigern. Zuletzt hatte die Gemeinde befürchtet, das Gelände könnte an rechts-esoterisch oder völkisch gesinnten Personen übergehen.